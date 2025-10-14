EuroLeague: Bayern siegt gegen alten Bekannten

SID 14.10.2025 • 22:48 Uhr Für den FC Bayern ist es der erst zweite Sieg im vierten Spiel.

Der deutsche Meister Bayern München hat sich mit einem Sieg in der EuroLeague zurück auf Kurs gebracht. Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert siegte vor heimischer Kulisse mit 64:53 (28:33) gegen den italienischen Rekordmeister Emporio Armani Milan, für die Bayern ist es der zweite Sieg im vierten Spiel der Hauptrunde.

Am Freitag kassierten die Bayern noch die erste Niederlage zuhause, gegen den dreimaligen EuroLeague-Sieger besannen sie sich dann aber wieder auf ihre Heimstärke.

FC Bayern macht es gegen Mailand spannend

Dabei machten es die Münchner, bei denen in Andreas Obst, Justus Hollatz und Leon Kratzer auch drei EM-Helden auf dem Feld standen, allerdings erstmal spannend.

Den im ersten Viertel erarbeiten kleinen Vorsprung gab der Meister im zweiten Durchgang nach einigen Konzentrationsschwächen wieder ab.

In Folge drehten die Münchner dann aber wieder auf und erarbeiteten sich einen souveränen Vorsprung.

Wiedersehen mit Devin Booker

Verlass war dabei vor allem auf Kapitän Vladimir Lucic, der mit 15 Punkten den größten Anteil zum Erfolg seiner Mannschaft beisteuerte. Öfter traf lediglich der Ex-Münchner Devin Booker auf der Gegenseite (11 Punkte).