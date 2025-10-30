EuroLeague: Fenerbahce trägt "Heimspiele" in München aus

SID 30.10.2025 • 22:29 Uhr Der Titelverteidiger spielt gegen Hapoel und Maccabi Tel Aviv in Deutschland.

Die EuroLeague-Heimspiele des türkischen Titelverteidigers Fenerbahce Istanbul gegen die israelischen Basketballteams Maccabi Tel Aviv und Hapoel Tel Aviv werden im SAP Garden in München ausgetragen. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Grund die Verlegung der Partien am 11. und 13. November nach Deutschland sind von türkischen Behörden verhängte Sicherheitsmaßnahmen.