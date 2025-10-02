Fan-Eklat bei Bayern-Spiel! Becher fliegen auf Kinder

Moritz Thienen , Raphael Weber 02.10.2025 • 22:33 Uhr Die Fans von Roter Stern Belgrad sorgen im Auswärtsspiel beim FC Bayern Basketball erneut für einen Eklat. Sogar Kinder werden getroffen.

Die Gästefans von Roter Stern Belgrad haben im Auswärtsspiel beim FC Bayern Basketball erneut für einen Eklat gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen Ende des 3. Viertels in der Euroleague-Partie wurde der Belgrader Anhang einmal mehr durch diverse geworfene Bierbecher auffällig.

Bierbecher fliegen aus Belgrad-Block auf Bayern-Fans

So flogen dieses Mal aus dem Serben-Block hinter dem Korb einige Becher auch gezielt in Richtung von Bayern-Fans in der VIP-Reihe direkt am Court. Auch Kinder wurden dabei getroffen. Die kleinen FCB-Anhänger flüchteten daraufhin auf die Tribüne.

Erst nach einer Weile beruhigte sich die Lage und auch die Kinder kehrten auf ihre Plätze zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eklat nach Wurf Richtung Gordon Herbert

Erst im vergangenen Jahr hatte sich nach einer ähnlichen Aktion ein handfester Eklat in München manifestiert. Am Ende des Spiels traf ein Becher fast Bayern-Trainer Gordon Herbert, danach brach eine kleine Rudelbildung aus, weil der Coach das Wurfgeschoss zurückschmiss.

Auch als Lehre aus diesen Szenen war am Donnerstag sogar ein Netz vor dem Gästebereich gespannt - allerdings mit überschaubarem Erfolg.

Hallensprecher Thomas Kilian warnte die Belgrader Fans in einer Durchsage zwischenzeitlich sogar: „Bitte unterlasst das Werfen von Bierbechern aufs Feld. Wenn das nochmal vorkommt, muss das Spiel abgebrochen werden und das Spiel direkt gegen eure Mannschaft gewertet werden.“