Obst trägt die Bayern: „Große Würfe gemacht“

SID 03.10.2025 • 10:31 Uhr Beim ersten Saisonsieg der Münchner gegen Roter Stern Belgrad glänzt der Welt- und Europameister mit neun Dreiern.

Ohne den Scharfschützen wäre es für die Bayern kompliziert geworden, daran ließ Gordon Herbert keinen Zweifel. „Andi Obst hat das Spiel für uns geöffnet. Schon in der ersten Halbzeit hat er wirklich große Würfe getroffen, da hätten wir zehn, zwölf Punkte zurückliegen können“, sagte der Trainer über seinen Topscorer. Beim 97:88 (50:55) im ersten Heimspiel der neuen EuroLeague-Saison gegen Roter Stern Belgrad hatte der Welt- und Europameister für die Münchner Basketballer mit neun Dreiern geglänzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich lasse das Spiel auf mich zukommen und bin bereit, jederzeit zu werfen. Ich mag es, diese Würfe zu nehmen, und die Mitspieler vertrauen mir“, sagte Matchwinner Obst, der im ausverkauften SAP Garden (11.500 Fans) 31 Punkte verbuchte. Für den Sieg sei aber „eine Mannschaftsleistung“ nötig gewesen, „in der zweiten Halbzeit haben wir uns defensiv verbessert. 55 Punkte zur Hälfte waren zu viel.“

Und doch war Andreas Obst der entscheidende Faktor. „Er hat uns das Momentum gegeben“, betonte Weltmeistercoach Herbert. So kurz nach der erfolgreichen EM hätten die deutschen Nationalspieler allerdings „eine Art Hangover der Erschöpfung“ gehabt, „denn sie hatten so viel Druck, Druck, Druck – und dann ist es vorbei.“