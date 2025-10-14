"Vollkatastrophe!" Hummels peinlich berührt

Moritz Thienen , Maximilian Huber 14.10.2025 • 22:27 Uhr Mats Hummels agiert am Rande des Euroleague-Spiels des FC Bayern München gegen Olimpia Mailand unglücklich und reagiert infolge dreier verworfener Freiwürfen peinlich berührt.

Mats Hummels hat am Rande des Euroleague-Spiels zwischen dem FC Bayern Basketball und Olimpia Mailand (64:53) eine unglückliche Figur abgegeben, letztendlich aber Größe bewiesen.

Der Weltmeister von 2014 besuchte am Dienstagabend das Spiel zwischen Bayern und Mailand im Münchner SAP Garden und stand in einer Auszeit zum Ende des dritten Viertels für einen kurzen Moment auf dem Parkett selbst im Rampenlicht.

Hummels verliert Bayern-Challenge

Hummels nahm an einer Challenge teil, bei der er drei Bälle von der Freiwurflinie aus in den Korb werfen sollte. Hallenmoderator Mitja Lafere hatte ihn zuvor in einer Auszeit angesprochen und gefragt, ob er eine Wette eingehen wolle: Sollte Hummels einen der drei Versuche im Korb unterbringen, bekäme ein junger Fan des FCBB ein Trikot auf Kosten der Münchner geschenkt.

Hummels willigte ein und stellte klar, dass er im Falle von drei Fehlversuchen selbst ein Trikot finanzieren und es einem jungen Bayern-Fan schenken werde.

Wenig später trat der ehemalige Fußball-Profi dann an der Linie an - und brachte tatsächlich keinen seiner Versuche im Korb unter. Peinlich berührt fasste er seine Performance zusammen: „Das war eine Vollkatastrophe“, ließ er über das Hallen-Mikrofon verlauten.

Hummels zeigt Größe

Hummels schüttelte den Kopf, hielt allerdings sein Versprechen und machte nochmals deutlich, dass ein junges Mädchen ein neues Bayern-Trikot auf seine Kosten erhalten soll. Hallen-Moderator Lafere freute sich über die Aktion: „Super. Sag uns, ob bar oder mit Karte, wir akzeptieren beides.“

Nach dem Spiel nahm sich der Ex-Fußballer noch reichlich Zeit für seine Fans. Hummels stand für Fotos bereit und verteilte Autogramme, bis jeder Fan seinen Wunsch erfüllt bekam.