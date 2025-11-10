Hiobsbotschaft für Theis-Klub Monaco

SID 10.11.2025 • 16:17 Uhr Der Finalist der Vorsaison darf vorerst keine neuen Spieler für die EuroLeague melden.

Die AS Monaco, Klub des deutschen Basketball-Weltmeisters Daniel Theis, darf vorerst keine neuen Spieler und Trainer für die EuroLeague registrieren.

Wie die Königsklasse am Montag mitteilte, habe die zuständige Kontrollkommission aufgrund von Zahlungsrückständen, Nichtübermittlung von erforderlichen Unterlagen und mangelnder Zusammenarbeit vor dem Finanzausschuss ein Verfahren gegen den Finalisten der Vorsaison eingeleitet.

Im Zuge dessen habe die Liga ein vorläufiges Registrierungsverbot ausgesprochen. Zuvor war Monaco bereits in der französischen Liga ein Sieg aberkannt worden, weil der Verein die für die vergangene Saison fällige Luxussteuer nicht bezahlt hatte.