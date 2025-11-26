Bayern taumeln in der EuroLeague: "Totalausfall"

SID 26.11.2025 • 08:43 Uhr "Wir haben 15 Minuten guten Basketball gespielt", sagte Trainer TJ Parker nach der vierten Niederlage in Folge.

Nach dem nächsten Tiefschlag für den FC Bayern in der EuroLeague gab es für Europameister Oscar da Silva nichts zu beschönigen. „Das war in der zweiten Halbzeit leider ein Totalausfall“, sagte der deutsche Basketball-Nationalspieler nach dem 67:90 (37:41) in Spanien bei Valencia Basket. Im vierten Spiel ohne Weltmeistertrainer Gordon Herbert kassierten die Münchner ihre vierte Niederlage, mit einer 5:8-Bilanz steht der Meister nur im unteren Drittel der Tabelle.

„Ich weiß nicht, woran es gelegen hat“, so da Silva, „aber es ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander passiert, dass wir in der zweiten Halbzeit den Faden verlieren. Da muss sich jeder am Riemen reißen und mehr Siegeswillen zeigen, auch wenn man mal schlecht spielt, was vorkommt.“ Es fehle an der „Einstellung“, daran habe das Team „als Kollektiv zu arbeiten. Dann passiert so etwas auch nicht, und wenn man verliert, dann mit Würde.“

Auch Assistenzcoach TJ Parker, der erneut seinen erkrankten Chef Herbert vertrat, war angefressen. „Wir haben 15 Minuten guten Basketball gespielt. Doch in der zweiten Halbzeit waren wir einfach nicht mehr da“, sagte der Franzose: „Wir haben viele zweite Chancen abgegeben. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie einfach viel mehr Energie.“

Die Bayern trafen in der Roig Arena lausig von der Dreierlinie, die Erfolgsquote lag bei gut 18 Prozent - zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen. Neuzugang Spencer Dinwiddie war mit zwölf Punkten bester Werfer der Gäste.