EuroLeague: Bayern verlieren ohne Herbert erneut

Nach starkem Beginn gibt es für den FC Bayern im Baskenland eine deutliche Niederlage.

Erneut ohne Weltmeistertrainer Gordon Herbert haben die Basketballer von Bayern München auch das zweite Spiel ihrer Auswärtstournee in der EuroLeague verloren. Bei Baskonia Vitoria-Gasteiz unterlag der deutsche Meister, bei dem Assistent TJ Parker an der Seitenlinie wieder seinen erkrankten Headcoach ersetzte, nach starkem Start am Ende deutlich 73:95 (41:42).

Eine Woche nach dem 72:74 beim türkischen Rekordmeister Anadolu Efes, dem ersten von sieben Auswärtsspielen in Folge, starteten die Bayern furios und führten nach dem ersten Viertel mit 26:14. Doch im zweiten Abschnitt gaben die Münchner ihren Vorsprung aus der Hand. In der zweiten Hälfte setzten sich die Basken immer mehr ab.