Heftige Eskalation rund um Basketball-Partie

SID 22.11.2025 • 12:26 Uhr Polizisten werden mit Pyrotechnik beschossen, die Beamten setzen einen Wasserwerfer ein.

Bei Protesten am Rande eines Spiels der Basketball-EuroLeague ist es am Freitagabend in Bologna zu heftigen Ausschreitungen gekommen, bei denen acht Polizisten verletzt wurden. Wie die örtliche Polizei mitteilte, seien vor dem Spiel zwischen Virtus Bologna und Maccabi Tel Aviv (89:99) rund 6000 Menschen durch das Stadtzentrum gezogen, darunter Gruppen, die sich vom pro-palästinensischen Hauptzug absetzten und für Verwüstung sorgten. Festnahmen gab es nicht, 15 Demonstranten wurden identifiziert.

Die Gruppen errichteten demnach Barrikaden, setzten Müllcontainer in Brand und zerstörten Baustellenmaterial. Beamte wurden unter anderem mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen und beschossen, die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein.

Situation in Bologna eskaliert