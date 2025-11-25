Messina tritt in Mailand zurück: "Faktor der Spaltung"

SID 25.11.2025 • 12:00 Uhr Nach sechs Jahren und fünf Titeln ist für die Trainerlegende Ettore Messina beim italienischen Basketball-Spitzenklub Schluss.

Für Trainerlegende Ettore Messina ist nach sechs Jahren und fünf Titeln beim italienischen Basketball-Spitzenklub Olimpia Mailand Schluss. Der 66-Jährige stellt seinen Posten zur Verfügung, bleibt aber Vorstandsmitglied beim Klub. Es übernimmt der bisherige Assistenzcoach Giuseppe Poeta.

„Mir ist klar geworden, dass ich schon seit einiger Zeit zu einem Faktor der Spaltung und damit zu einer Ablenkung geworden bin“, teilte Messina in einem offenen Brief mit, der auf der Website des Klubs veröffentlicht wurde.

Messina gewann viermal die EuroLeague

Messina, einst Trainer der italienischen Nationalmannschaft (1992-1997, 2015-2017) hat Mailand seit 2019 zu drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen geführt. In der Serie A liegt das Team derzeit nur auf dem enttäuschenden achten Platz (5 Siege, 4 Niederlagen), in der EuroLeague standen die Italiener vor dem am Dienstag beginnenden 13. Spieltag auf Rang elf (6:6).