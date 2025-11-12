Bayern-Basketballer kassieren Drama-Niederlage - Superstar vergibt!

Moritz Thienen 12.11.2025 • 22:47 Uhr Nach einer schwachen Anfangsphase kämpft sich der deutsche Meister zum Schluss heran - doch die Siegesserie reißt in letzter Sekunde.

Kein Trainer, kein Sieg: Ohne den erkrankten Headcoach Gordon Herbert ist die Erfolgsserie der Basketballer von Bayern München in der EuroLeague gerissen - und das auf äußerst dramatische Weise.

Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor der deutsche Meister gegen den FC Barcelona am zehnten Spieltag zu Hause unglücklich mit 74:75 (32:43), vor allem in der Offensive hatten die Münchner über weite Strecken große Probleme. Beste Werfer beim Tabellenzweiten der Bundesliga waren Spencer Dinwiddie und Oscar Da Silva mit jeweils 17 Punkten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Superstar Dinwiddie vergab den möglichen Ausgleich eine Sekunde vor Schluss von der Freiwurflinie. Kurz zuvor zappelte der Ball nach einem offenen Dreier von Andreas Obst schon fast im Korb, sprang dann aber doch wieder heraus.

Dinwiddie erst stark, dann ohne Punkte

Herbert wurde von seinem Assistenten TJ Parker vertreten. Dieser erklärte nach dem Spiel: „Diesen Wurf von Andi Obst würde ich immer wieder nehmen. Wenn der und ein Freiwurf von Spencer Dinwiddie nicht rein gehen, dann war es ein Spiel, wo es wohl einfach nicht sein sollte.“

Schon die Vorzeichen waren nicht gut. Neben dem Cheftrainer stand auch Center Johannes Voigtmann nicht zur Verfügung - und Barcelona bestimmte so zu Beginn zunächst das Geschehen.

Weltmeister Obst und Co. leisteten sich einfach viel zu viele Fehlwürfe. Ab dem dritten Viertel drehte Bayern dann auf, kämpfte sich zum Ende des Spiels bis auf einen Punkt heran.

Dinwiddie wiederum überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit, glänzte mit 16 Punkten. Im zweiten Durchgang konnte er aber nur noch einen Zähler von der Freiwurflinie beisteuern. So hat München nun fünf Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.