FC Bayern kassiert deutliche Klatsche

SID 19.12.2025 • 21:27 Uhr Gegen Welt- und Europameister Daniel Theis und Monaco geht der deutsche Meister unter. Der letzte Sieg ist nun bereits sechs Wochen her.

Die Talfahrt des deutschen Basketball-Meisters Bayern München in der EuroLeague geht ungebremst weiter.

Die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert verlor am Freitag bei der AS Monaco mit Welt- und Europameister Daniel Theis krachend mit 77:103 (39:47) und kassierte damit die achte Niederlage in Folge. Der letzte Erfolg (6. November) liegt nun bereits sechs Wochen zurück.

Herbert zog anschließend ein ernüchterndes Fazit. „Wir haben gute erste sieben Minuten gespielt - und dann haben sie uns die restlichen 33 Minuten dominiert“, sagte der 66-Jährige.

EuroLeague: Bayern bleibt im Tabellenkeller

Die Bayern, für die in Monaco Europameister Oscar da Silva mit 13 Punkten der beste Schütze war, bleiben somit bei nur fünf Siegen aus 17 Spielen im Tabellenkeller.

Nur Schlusslicht ASVEL Villeurbanne Lyon, bei dem die Bayern am Mittwoch verloren hatten (74:76), hat in der laufenden Saison weniger Erfolge gefeiert (4) als der Bundesliga-Spitzenreiter.

Bayern geht nach starkem Start unter

Dabei war der Spielbeginn im Fürstentum an der Cote d’Azur zunächst durchaus vielversprechend. Die Bayern führten schnell mit 11:2, verloren zum Ende des ersten Viertels aber völlig den Faden und mussten die Gastgeber nach einem 2:20-Negativlauf ziehen lassen.

Theis, der auf zehn Punkte und vier Rebounds kam, und seine Teamkollegen zogen vor den Augen von Fürst Albert danach immer weiter davon. Bester Schütze der Monegassen war Elie Okobo (18).