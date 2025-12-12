Bayern-Basketballer verlieren dramatisch in Dubai

SID 12.12.2025 • 19:37 Uhr Für den deutschen Meister setzt es am Persischen Golf in der EuroLeague die sechste Niederlage in Folge.

Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague dramatisch seine sechste Niederlage in Folge kassiert.

Beim ersten Aufeinandertreffen mit Liga-Neuling Dubai Basketball unterlag das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert im Gastspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 88:89 (46:42), den entscheidenden Wurf verwandelte McKinley Wright für die Gastgeber eine Sekunde vor der Schlusssirene.

Erfolgreichster Werfer der Bayern, die nach einem starken zweiten und dritten Viertel im Schlussabschnitt plötzlich wieder massiv unter Druck gerieten, war Welt- und Europameister Andreas Obst (21 Punkte).

Mit fünf Siegen bei zehn Niederlagen rutschten die Bayern auf den 19. und damit vorletzten Platz ab.