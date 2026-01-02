Mit Gala! Bayern gelingt EuroLeague-Befreiungsschlag

SID 02.01.2026 • 23:14 Uhr Nach neun Niederlagen in Folge siegt der FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv. Es ist der erste internationale Erfolg unter Trainer Svetislav Pesic - und der erste seit Anfang November.

Neues Jahr, neues Glück: Die Basketballer von Bayern München haben ihre wochenlange Pleitenserie in der EuroLeague eindrucksvoll gestoppt.

Im ersten Spiel des Jahres gewannen die Münchner nach neun Niederlagen in Folge mit 95:71 (50:41) gegen Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv und durften erstmals unter dem neuen Trainer Svetislav Pesic auch auf internationalem Parkett jubeln.

FC Bayern holt ersten Sieg seit Anfang November

Beim ersten EuroLeague-Sieg seit Anfang November waren David McCormack (18 Punkte), Vladimir Lucic (17) sowie Welt- und Europameister Andreas Obst (15) die treffsichersten Münchner im ausverkauften SAP Garden.

Durch den sechsten Erfolg im 19. Spiel verließ der Bundesliga-Spitzenreiter auch wieder das Tabellenende der EuroLeague.

Wende nach Trainer-Wechsel von Herbert zu Pesic gelungen

Eine internationale Pleite und drei Ligasiege hatten die Münchner seit der Trennung von Weltmeistercoach Gordon Herbert unter Pesic eingefahren.

Tel Aviv bezeichnete der 76 Jahre alte Coach als „erste Prüfung“, die zeigen werde, „wie weit wir nach den drei Bundesligaspielen damit sind, die neue Philosophie verinnerlicht zu haben“. Die Aufgabe meisterten die Bayern stark.