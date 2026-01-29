EuroLeague: Bayern mit Achtungserfolg in Tel Aviv

SID 29.01.2026 • 22:05 Uhr Beim bisherigen Tabellenführer liefert der deutsche Meister eine ganz starke Vorstellung ab.

Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague einen bemerkenswerten Achtungserfolg gefeiert.

Beim bisherigen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gewann die bärenstarke Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic am Donnerstag überraschend mit 79:64 (43:39). Bester Werfer der Münchner war Isiaha Mike mit 16 Punkten.

Für die Bayern war es der zweite Sieg in Serie in der Königsklasse. In der Tabelle liegen sie mit zehn Siegen und 15 Niederlagen jedoch weiterhin ein gutes Stück hinter den Play-in-Rängen zurück.