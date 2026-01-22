EuroLeague: Bayern überzeugen gegen Valencia

SID 22.01.2026 • 22:47 Uhr Zwei Tage nach der bitteren Niederlage gegen Belgrad finden die Münchner in die Erfolgsspur zurück.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zwei Tage nach der bitteren 63:67-Niederlage gegen Partizan Belgrad setzte sich die Mannschaft von Headcoach Svetislav Pesic am Donnerstag 93:89 (53:44) gegen den starken spanischen Vertreter Valencia Basket durch. Der deutsche Meister liegt nach dem neunten Erfolg im 24. Spiel aber weiter deutlich hinter den Play-off-Plätzen.

"Valencia ist vielleicht zurzeit nicht Erster, aber für mich sind sie das beste Team Europas, schon seit dem Beginn der Saison", hatte Pesic, in der Spielzeit 2010/11 für einige Monate Trainer bei den Spaniern, vor dem Spiel betont. Doch seine Mannschaft zeigte sich wenig vom Gegner beeindruckt, bereits zur Pause lag das Heimteam mit neun Punkten vorne. Bester Werfer der Münchner war Vladimir Lucic mit 19 Zählern.