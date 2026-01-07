Historische Obst-Show! Bayern-Star schreibt Geschichte

SID 07.01.2026 • 22:34 Uhr Angeführt von Welt- und Europameister Andreas Obst schlägt der deutsche Meister Bayern München Baskonia Vítoria-Gasteiz dank einer starken Schlussphase.

Angeführt vom glänzend aufgelegten Welt- und Europameister Andreas Obst haben die Basketballer des FC Bayern nach einer enttäuschenden Hinrunde beim Start in die Rückserie der EuroLeague Wiedergutmachung betrieben.

Der deutsche Meister um Topscorer Obst (37 Punkte) schlug Baskonia Vítoria-Gasteiz im SAP Garden dank einer starken Schlussphase 96:89 (38:46), beim ersten Saisonduell in Spanien hatte es im November eine herbe Niederlage gesetzt (73:95).

Obst schrieb bei der Revanche Geschichte: Noch nie hat ein Deutscher in der EuroLeague mehr Punkte erzielt als Bayerns Weltmeister-Held.

Bayern in der EuroLeague zum Siegen verdammt

Es war für die Münchner der zweite Sieg in Serie nach zuvor neun aufeinanderfolgenden Niederlagen, mit jetzt sieben Erfolgen aus 20 Spielen sind die Playoffs aber noch immer in weiter Ferne. Für Vítoria, das zuvor wie die Bayern bei einer 6:13-Bilanz stand, sieht es ganz schlecht aus.

Drei Tage nach dem Abschied des früheren NBA-Profis Spencer Dinwiddie, der den Bundesligisten aus persönlichen Gründen verlassen hat, kam sein Nachfolger Nenad Dimitrijevic direkt zum Einsatz. Der Neuzugang verbuchte in gut 17 Minuten Einsatzzeit acht Punkte.

Starke Schlussphase rettet Bayern

Ein schwaches zweites Viertel (14:27) brachte die Bayern in Schwierigkeiten, zwischenzeitlich betrug der Rückstand zwölf Punkte (60:72/31. Minute).