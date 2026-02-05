EuroLeague: Bayern auch gegen Monaco siegreich

SID 05.02.2026 • 22:30 Uhr Nach dem Sieg über Paris Basketball am Dienstag waren die Bayern auch gegen Monaco siegreich.

Die Basketballer von Bayern München haben auch das zweite Heimspiel in der EuroLeague in dieser Woche gewonnen. Gegen die AS Monaco um Welt- und Europameister Daniel Theis gewannen die Münchner mit 91:82 (48:39).

Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic machte mit dem vierten EuroLeague-Sieg in Serie weiteren Boden im Kampf um die Play-in-Plätze gut. Bester Werfer der Münchner war einmal mehr Nationalspieler Andreas Obst mit 19 Punkten. Es ist das neunte Spiel in Folge, in dem Obst mehr als 15 Punkte sammelte.

Bayern muss weiter um Play-in-Platz kämpfen

Beide Mannschaften lieferten sich eine enge Partie. Auch wenn die Münchener die physischere Mannschaft waren, ließen sich die Gäste vor allem durch die individuelle Klasse von Mike James und Jaron Blossomgame nicht abschütteln. Die kriselnden Monegassen, die mit der Niederlage in München die letzten fünf EuroLeague-Spiele in Serie verloren, trafen auch in der im dritten und vierten Viertel deutlich seltener ihre Dreierversuche und konnten somit nicht mehr entscheidend heranrücken.

Trotz aufsteigender Form in der Königsklasse ist unklar, wie weit die Reise in Europa für das Pesic-Team geht: Aktuell liegen die Bayern auf Rang 14 der EuroLeague - die ersten zehn kommen in die Play-ins.