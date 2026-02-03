EuroLeague: Bayern rehabilitieren sich gegen Paris

SID 03.02.2026 • 22:51 Uhr Nach der XXL-Rotation in der Bundesliga zeigt der deutsche Meister gegen Paris eine Reaktion - macht es allerdings unnötig spannend.

Betriebsunfall abgehakt: Die Basketballer des FC Bayern München haben nach der Heimniederlage gegen ratiopharm Ulm am Wochenende auf internationalem Parkett Wiedergutmachung betrieben.

Zum Start der Heimspiel-Woche in der EuroLeague bezwangen die Bayern den französischen Meister Paris Basketball mit 81:75 (34:31) und machten damit nach zuletzt sechs Siegen aus acht Partien weiteren Boden auf die Play-in-Plätze gut. Bester Werfer der Münchner war Andreas Obst mit 26 Punkten.

Bayern zittern dennoch um das Weiterkommen

Nach der XXL-Rotation in der Bundesliga setzte Coach Svetislav Pesic gegen den Tabellen-17. der Königsklasse wieder auf die Welt- und Europameister Obst und Johannes Voigtmann. Eine Änderung, die sich auf dem Scoreboard niederschlug: Die Gastgeber führten im Duell von Anfang an, verpassten es jedoch, mit mehr Konsequenz für Ruhe im Spiel zu sorgen.

Paris, mit einem Achtungserfolg gegen Real Madrid (98:92) im Rücken nach München gereist, sinnte nach dem schmeichelhaften Hinspielerfolg der Bayern (86:82) auf Revanche, wusste der Spielfreude der Münchner zunächst aber wenig entgegenzusetzen. Dennoch blieben die Franzosen aufgrund mäßiger bayrischer Wurfquoten im Spiel. München brachte die Führung letztlich über die Zeit.