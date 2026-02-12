EuroLeague: Bayerns Siegesserie gerissen

SID 12.02.2026 • 22:36 Uhr Trotz einer Top-Leistung von Weltmeister Andreas Obst unterliegen die Münchner bei Maccabi Tel Aviv.

Die Siegesserie von Basketball-Meister Bayern München in der EuroLeague ist gerissen. Das Team von Trainer Svetislav Pesic verlor am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv ein hochklassiges Duell mit 106:111 (99:99, 45:51) nach Verlängerung und kassierte die erste Niederlage in der Königsklasse nach zuvor vier Erfolgen nacheinander.

Bester Werfer der Bayern war Welt- und Europameister Andreas Obst mit 33 Punkten und acht von 13 verwandelten Dreiern. In der EuroLeague-Tabelle liegen die Münchner mit 12 Siegen und 16 Niederlagen weiter klar hinter den Play-in-Rängen.