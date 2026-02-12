Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Euroleague
Euroleague
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Euroleague>

EuroLeague: Bayerns Siegesserie gerissen

EuroLeague: Bayerns Siegesserie gerissen

Trotz einer Top-Leistung von Weltmeister Andreas Obst unterliegen die Münchner bei Maccabi Tel Aviv.
Pesic war im Dezember nach München zurückgekehrt
Pesic war im Dezember nach München zurückgekehrt
© IMAGO/SID/Steffie Wunderl
SID
Trotz einer Top-Leistung von Weltmeister Andreas Obst unterliegen die Münchner bei Maccabi Tel Aviv.

Die Siegesserie von Basketball-Meister Bayern München in der EuroLeague ist gerissen. Das Team von Trainer Svetislav Pesic verlor am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv ein hochklassiges Duell mit 106:111 (99:99, 45:51) nach Verlängerung und kassierte die erste Niederlage in der Königsklasse nach zuvor vier Erfolgen nacheinander.

Bester Werfer der Bayern war Welt- und Europameister Andreas Obst mit 33 Punkten und acht von 13 verwandelten Dreiern. In der EuroLeague-Tabelle liegen die Münchner mit 12 Siegen und 16 Niederlagen weiter klar hinter den Play-in-Rängen.

Nach zwei Ligaspielen am Sonntag (16.30 Uhr) bei Science City Jena und am Dienstag (18.30 Uhr/beide Dyn) gegen die Frankfurt Skyliners steht am 21. und 22. Februar in heimischer Halle das Top Four um den BBL-Pokal an. In der EuroLeague geht es am 26. Februar bei Real Madrid weiter.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite