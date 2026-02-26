EuroLeague: Klatsche für Bayern in Madrid

SID 26.02.2026 • 22:45 Uhr Der Einzug in die Play-ins der EuroLeague ist für die Münchner kaum noch erreichbar.

Nach dem überraschenden Aus im Pokal-Halbfinale am vergangenen Samstag haben die Basketballer des FC Bayern München auch in der EuroLeague den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Beim spanischen Topklub Real Madrid verlor die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic deutlich mit 70:93 (33:53).

FC Bayern: Play-ins rücken in weite Ferne

Mit nun 12 Siegen und 17 Niederlagen wird der Einzug in die K.o.-Runden immer unrealistischer für die Münchner. Aktuell belegt das Team Rang 15 mit vier Siegen Rückstand auf den letzten Play-in-Platz. Neun Spiele stehen in der Ligaphase noch aus.