EuroLeague: Bayern mit nächster Niederlage

SID 24.03.2026 • 20:53 Uhr Die Münchner unterliegen auch Zalgiris Kaunas, die K.o.-Runde sind kaum noch zu erreichen.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Tabellenführer der Bundesliga verlor bei Zalgiris Kaunas um Nationalspieler Maodo Lo mit 71:78 (38:34). Am 33. Spieltag war es bereits die 20. Niederlage für die Bayern, die bei noch fünf ausstehenden Partien in der Hauptrunde keine realistische Chance mehr haben, in die K.o.-Runde einzuziehen.

Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Oscar da Silva mit zwölf Punkten, bei Kaunas kam der frühere Bayern-Profi Sylvain Fransisco auf 14 Zähler, der zuletzt verletzte Lo erzielte in fünf Minuten Spielzeit einen Punkt. Die Bayern sind bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut international gefordert, im SAP Garden trifft der deutsche Meister auf ASVEL Lyon-Villeurbanne.