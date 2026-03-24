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EuroLeague: Bayern mit nächster Niederlage

EuroLeague: Bayern mit nächster Niederlage

Die Münchner unterliegen auch Zalgiris Kaunas, die K.o.-Runde sind kaum noch zu erreichen.
Bester Werfer der Bayern: Nationalspieler Oscar da Silva
Bester Werfer der Bayern: Nationalspieler Oscar da Silva
© IMAGO/SID/William Cannarella
SID
Die Münchner unterliegen auch Zalgiris Kaunas, die K.o.-Runde sind kaum noch zu erreichen.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Tabellenführer der Bundesliga verlor bei Zalgiris Kaunas um Nationalspieler Maodo Lo mit 71:78 (38:34). Am 33. Spieltag war es bereits die 20. Niederlage für die Bayern, die bei noch fünf ausstehenden Partien in der Hauptrunde keine realistische Chance mehr haben, in die K.o.-Runde einzuziehen.

Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Oscar da Silva mit zwölf Punkten, bei Kaunas kam der frühere Bayern-Profi Sylvain Fransisco auf 14 Zähler, der zuletzt verletzte Lo erzielte in fünf Minuten Spielzeit einen Punkt. Die Bayern sind bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut international gefordert, im SAP Garden trifft der deutsche Meister auf ASVEL Lyon-Villeurbanne.

In Litauen mussten die Münchner krankheitsbedingt auf Chefcoach Svetislav Pesic verzichten. Unter der Leitung von Co-Trainer Emir Mutapcic hielten die Bayern jedoch zunächst gut mit und erarbeiteten sich eine knappe Pausenführung. Im dritten Viertel entglitt ihnen jedoch die Partie: 29 Punkte ließen die Münchner alleine in diesem Abschnitt zu, den daraus resultierenden Rückstand holten sie nicht mehr auf.

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