Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Tabellenführer der Bundesliga verlor bei Zalgiris Kaunas um Nationalspieler Maodo Lo mit 71:78 (38:34). Am 33. Spieltag war es bereits die 20. Niederlage für die Bayern, die bei noch fünf ausstehenden Partien in der Hauptrunde keine realistische Chance mehr haben, in die K.o.-Runde einzuziehen.
EuroLeague: Bayern mit nächster Niederlage
Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Oscar da Silva mit zwölf Punkten, bei Kaunas kam der frühere Bayern-Profi Sylvain Fransisco auf 14 Zähler, der zuletzt verletzte Lo erzielte in fünf Minuten Spielzeit einen Punkt. Die Bayern sind bereits am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut international gefordert, im SAP Garden trifft der deutsche Meister auf ASVEL Lyon-Villeurbanne.
In Litauen mussten die Münchner krankheitsbedingt auf Chefcoach Svetislav Pesic verzichten. Unter der Leitung von Co-Trainer Emir Mutapcic hielten die Bayern jedoch zunächst gut mit und erarbeiteten sich eine knappe Pausenführung. Im dritten Viertel entglitt ihnen jedoch die Partie: 29 Punkte ließen die Münchner alleine in diesem Abschnitt zu, den daraus resultierenden Rückstand holten sie nicht mehr auf.