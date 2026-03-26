EuroLeague: Bayern schlägt Schlusslicht

SID 26.03.2026 • 22:38 Uhr Die Münchner beginnen ihre Abschiedstournee in der Königsklasse mit einem Sieg.

Die Basketballer von Bayern München haben ihre Abschiedstournee in der EuroLeague für diese Saison mit einem Sieg begonnen. Gegen Tabellenschlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne gewann der einzige deutsche Vertreter in der Königsklasse am Donnerstag ein 93:83 (39:42). Der US-Amerikaner Justinian Jessup war mit 17 Punkten bester Werfer der Partie, Welt- und Europameister Andreas Obst kam von der Bank auf 15 Zähler.

Durch den Sieg von Roter Stern Belgrad bei Baskonia Vitoria-Gasteiz am Mittwoch war auch die letzte rechnerische Chance auf einen Platz in den Playins für die Münchner vorzeitig dahin, die am Donnerstag im 34. Spiel den 14. Sieg verbuchten. Für die Bayern stehen in der europäischen Königsklasse nun noch vier Partien aus.