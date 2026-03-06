EuroLeague: Bayern-Comeback in Schlussphase

SID 06.03.2026 • 22:04 Uhr Die Münchner feiern nach zwei Pleiten wieder einen Sieg, die Chancen auf die Playoffs sind dennoch gering.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert!

Nach zwei Pleiten in Folge setzte sich die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic mit 85:80 (50:43) bei Roter Stern Belgrad durch. Mit nun 13 Siegen und 17 Niederlagen bleiben die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runden aber eher gering.