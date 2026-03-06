Newsticker
EuroLeague: Bayern-Comeback in Schlussphase

Die Münchner feiern nach zwei Pleiten wieder einen Sieg, die Chancen auf die Playoffs sind dennoch gering.
Spiel Highlights zu Science City Jena - FC Bayern München Basketball
SID
Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert!

Nach zwei Pleiten in Folge setzte sich die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic mit 85:80 (50:43) bei Roter Stern Belgrad durch. Mit nun 13 Siegen und 17 Niederlagen bleiben die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runden aber eher gering.

Kurz vor der Halbzeit führten die Münchner mit 50:36, doch der Vorsprung schmolz im dritten Durchgang dahin. In den letzten fünf Minuten machten die Bayern aus einem 75:78 noch ein 85:80. Bester Werfer war Weltmeister Andreas Obst mit 16 Punkten.

