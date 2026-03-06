EuroLeague: Bayern-Comeback in Schlussphase

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert!
Bayern-Comeback in Schlussphase
Die Münchner feiern nach zwei Pleiten wieder einen Sieg, die Chancen auf die Playoffs sind dennoch gering.
Nach zwei Pleiten in Folge setzte sich die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic mit 85:80 (50:43) bei Roter Stern Belgrad durch. Mit nun 13 Siegen und 17 Niederlagen bleiben die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runden aber eher gering.
Kurz vor der Halbzeit führten die Münchner mit 50:36, doch der Vorsprung schmolz im dritten Durchgang dahin. In den letzten fünf Minuten machten die Bayern aus einem 75:78 noch ein 85:80. Bester Werfer war Weltmeister Andreas Obst mit 16 Punkten.