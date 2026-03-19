EuroLeague: Bayern verliert erneut

SID 19.03.2026 • 22:31 Uhr Die EuroLeague-Saison verläuft für die Bayern-Basketballer weiter enttäuschend. Auch gegen einen Neuling gibt es nichts zu holen.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Donnerstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic vor heimischer Kulisse auch das zweite Aufeinandertreffen mit Neuling Dubai Basketball mit 74:87 (37:42). Am 32. Spieltag der Königsklasse setzte es für den Bundesliga-Spitzenreiter damit bereits die 19. Niederlage im Wettbewerb.

Bester Werfer der Gastgeber war Europameister Oscar da Silva mit zwölf Punkten, deutlich treffsicherer war allerdings Dubai, für die Dwayne Bacon mit 21 Zählern überzeugte. Auf die K.o.-Runde hat der deutsche Meister bei noch sechs ausstehenden Spieltagen keine realistische Chance mehr.