EuroLeague: Bayern verliert erneut

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Donnerstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic vor heimischer Kulisse auch das zweite Aufeinandertreffen mit Neuling Dubai Basketball mit 74:87 (37:42). Am 32. Spieltag der Königsklasse setzte es für den Bundesliga-Spitzenreiter damit bereits die 19. Niederlage im Wettbewerb.
Bayern kassiert nächste Niederlage
Die EuroLeague-Saison verläuft für die Bayern-Basketballer weiter enttäuschend. Auch gegen einen Neuling gibt es nichts zu holen.
Oscar da Silva im Duell
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Bester Werfer der Gastgeber war Europameister Oscar da Silva mit zwölf Punkten, deutlich treffsicherer war allerdings Dubai, für die Dwayne Bacon mit 21 Zählern überzeugte. Auf die K.o.-Runde hat der deutsche Meister bei noch sechs ausstehenden Spieltagen keine realistische Chance mehr.
Im SAP Garden begann die Pesic-Mannschaft stark, verlor im zweiten und dritten Viertel dann aber gänzlich die Linie. Im letzten Spielabschnitt fingen sich die Münchner zwar wieder, für ein Comeback genügte das jedoch nicht. Bereits am nächsten Dienstag sind die Bayern erneut international gefordert, in Litauen geht es gegen Zalgiris Kaunas (19.00 Uhr).