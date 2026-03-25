Euroleague: Bittere Gewissheit für den FC Bayern

SID 25.03.2026 • 23:00 Uhr Durch den Sieg von Belgrad ist klar: Die Münchner werden die Playoffs der Königsklasse verpassen. National bleibt noch eine Titelchance.

Die Basketballer von Bayern München haben den Einzug in die K.o.-Phase der EuroLeague vorzeitig verpasst. Durch den Sieg von Roter Stern Belgrad bei Baskonia Vitoria-Gasteiz (108:100 n.V.) ist auch die letzte rechnerische Chance auf einen Platz in den Play-ins für die Münchner dahin.

Der deutsche Meister hatte realistische Chancen bereits früh in der Hauptrunde verspielt. Nach 20 Niederlagen und nur 13 Siegen rangiert das Team derzeit nur auf Platz 16 und liegt damit deutlich hinter den Qualifikationsrängen. Das Ergebnis aus Spanien zerstörte die letzten Hoffnungen nun bereits vor dem anstehenden Spiel gegen Schlusslicht ASVEL Villeurbanne Lyon am Donnerstag (20.30 Uhr). Insgesamt stehen in der europäischen Königsklasse noch fünf Partien für die Münchner, die letztmals in der Saison 2021/22 das Viertelfinale der EuroLeague erreicht haben, aus.