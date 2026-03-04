Neue Heimspielorte für EuroLeague-Teams aus Tel Aviv und Dubai

SID 04.03.2026 • 16:15 Uhr Die Klubs treten vorerst in Belgrad, Sofia und Sarajevo an.

Wegen des Nahost-Krieges werden die EuroLeague-Basketballteams aus Tel Aviv und Dubai ihre Heimspiele vorerst nicht in ihren angestammten Arenen austragen und ziehen um. So wird Maccabi Tel Aviv in Belgrad/Serbien spielen, Hapoel Tel Aviv in Sofia/Bulgarien. Dubai Basketball tritt in Sarajevo/Bosnien-Herzegowina an.

Die EuroLeague wird nach eigenen Angaben „die Entwicklung der Lage weiterhin beobachten“. Bei einer Veränderung der Situation im Nahem Osten könne es „etwaige Anpassungen“ geben. Für die zuletzt abgesagten Spiele werden neue Termine gesucht.