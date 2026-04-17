Abschiedsvorstellung für Pesic: Bayern verliert in Barcelona

Ein letztes Mal stand Svetislav Pesic in der EuroLeague an der Seitenlinie, mit einem Abschiedsgeschenk für den Erfolgstrainer wurde es dabei nichts. Pesic (76), der seine Karriere nach der laufenden Basketballsaison beendet, verlor am Freitagabend zum Hauptrundenabschluss mit dem FC Bayern bei seinem früheren Klub FC Barcelona deutlich mit 69:95 (31:42).
Bayern geht in Barcelona unter
Da die Münchner schon länger aus dem Playoff-Rennen sind, kommen für den Serben keine weiteren Einsätze in der Königsklasse mehr dazu.
Pesic coachte bei insgesamt 193 EuroLeague-Spielen für Barcelona, die Bayern und Valencia, seine Siegquote liegt bei gut 60 Prozent. Dass der frühere Bundestrainer die Bühne im Palau Blaugrana verließ, passte: Seinen einzigen Triumph im Wettbewerb hatte Pesic dort beim Final Four 2003 mit Gastgeber Barca gefeiert.
Pesic hat noch eine Titel-Hoffnung zum Abschied
Ende März hatte Pesic seinen Rückzug angekündigt, eine Titel-Hoffnung bleibt ihm noch. Mit den Bayern will er in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2014 Meister werden. In der Bundesliga steht der Titelverteidiger an der Spitze.
In Barcelona kamen die Bayern, die in der EuroLeague zuletzt viermal in Serie gewonnen hatten, nie für einen Auswärtssieg in Frage. Isiaha Mike war mit 17 Punkten der beste Werfer der Münchner.