Abschiedsvorstellung für Pesic: Bayern verliert in Barcelona

SID 17.04.2026 • 22:13 Uhr Bayern-Coach Svetislav Pesic verliert sein letztes Spiel in der EuroLeague. Die Münchner schließen die Königsklasse mit 17 Siegen in 38 Spielen ab.

Ein letztes Mal stand Svetislav Pesic in der EuroLeague an der Seitenlinie, mit einem Abschiedsgeschenk für den Erfolgstrainer wurde es dabei nichts. Pesic (76), der seine Karriere nach der laufenden Basketballsaison beendet, verlor am Freitagabend zum Hauptrundenabschluss mit dem FC Bayern bei seinem früheren Klub FC Barcelona deutlich mit 69:95 (31:42).

Da die Münchner schon länger aus dem Playoff-Rennen sind, kommen für den Serben keine weiteren Einsätze in der Königsklasse mehr dazu.

Pesic coachte bei insgesamt 193 EuroLeague-Spielen für Barcelona, die Bayern und Valencia, seine Siegquote liegt bei gut 60 Prozent. Dass der frühere Bundestrainer die Bühne im Palau Blaugrana verließ, passte: Seinen einzigen Triumph im Wettbewerb hatte Pesic dort beim Final Four 2003 mit Gastgeber Barca gefeiert.

Pesic hat noch eine Titel-Hoffnung zum Abschied

Ende März hatte Pesic seinen Rückzug angekündigt, eine Titel-Hoffnung bleibt ihm noch. Mit den Bayern will er in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2014 Meister werden. In der Bundesliga steht der Titelverteidiger an der Spitze.