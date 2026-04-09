EuroLeague: Gescheiterte Bayern gewinnen erneut

Die bereits gescheiterten Basketballer von Bayern München gewinnen in der EuroLeague plötzlich in Serie.
Gescheiterte Bayern siegen erneut
Der deutsche Meister setzte sich in seinem vorletzten Europacup-Spiel der Saison bei Armani Mailand am Donnerstag mit 94:84 (52:34) durch. Durch den vierten Sieg in Folge verbesserten die Bayern ihre Bilanz auf 17 Siege bei 20 Niederlagen.
Zum Abschluss wartet Barcelona auf Bayern
Zuletzt hatten die Bayern schon das Tabellenschlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne (93:83), Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul (85:76) und Virtus Bologna (85:80) bezwungen. Eine Chance auf den Einzug in die Playoffs besteht allerdings seit Wochen nicht mehr.
Zum Abschluss treten die Münchner, die als Tabellenführer in der Bundesliga drei Spiele in Folge verloren haben, am 17. April beim FC Barcelona an.
Bester Bayern-Scorer in Mailand war der deutsche Welt- und Europameister Andreas Obst mit 19 Punkten. Obst verwandelte fünf seiner zehn Drei-Punkte-Würfe.