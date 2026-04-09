EuroLeague: Gescheiterte Bayern gewinnen erneut

SID 09.04.2026 • 22:28 Uhr Bayern München hat keine Chance mehr auf die Playoffs, verabschiedet sich aber sehr ordentlich.

Die bereits gescheiterten Basketballer von Bayern München gewinnen in der EuroLeague plötzlich in Serie.

Der deutsche Meister setzte sich in seinem vorletzten Europacup-Spiel der Saison bei Armani Mailand am Donnerstag mit 94:84 (52:34) durch. Durch den vierten Sieg in Folge verbesserten die Bayern ihre Bilanz auf 17 Siege bei 20 Niederlagen.

Zum Abschluss wartet Barcelona auf Bayern

Zuletzt hatten die Bayern schon das Tabellenschlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne (93:83), Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul (85:76) und Virtus Bologna (85:80) bezwungen. Eine Chance auf den Einzug in die Playoffs besteht allerdings seit Wochen nicht mehr.

Zum Abschluss treten die Münchner, die als Tabellenführer in der Bundesliga drei Spiele in Folge verloren haben, am 17. April beim FC Barcelona an.