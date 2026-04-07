Späte Erfolge: Bayern gewinnen erneut in der EuroLeague

Das besiegelte Aus scheint die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague zu beflügeln. Das Team des scheidenden Trainers Svetislav Pesic gewann sein drittletztes Spiel der Liga-Phase mit 85:80 (43:43) bei Virtus Bologna und feierte damit den zweiten Sieg in Folge. Zuletzt hatten die Bayern schon ihr letztes Heimspiel gegen den Titelverteidiger und damaligen Tabellenführer Fenerbahce Istanbul (85:76) gewonnen.
Bayern gewinnen erneut in der EuroLeague
Drei Tage nach der blamablen Bundesliga-Niederlage bei Abstiegskandidat Syntainics MBC (79:91) zeigten die Bayern in Italien eine deutliche Reaktion. Gegen Bologna, das ebenfalls keine Chance auf das Erreichen der Playoff- oder Playin-Spiele mehr besaß, führten die Münchner früh deutlich. Bologna glich zwar bis zur Halbzeit aus, die Gäste fielen aber nicht auseinander.
Bester Bayern-Scorer war David McCormack mit 24 Punkten, Welt- und Europameister Andreas Obst hingegen traf nur einen von sieben Drei-Punkte-Würfen und kam auf elf Punkte.
In der EuroLeague stehen für München nun noch zwei weitere Auswärtsspiele an: Am Donnerstag in Mailand und am 17. April beim FC Barcelona. Die Chance auf einen Platz unter den besten zehn und damit in den K.o.-Spielen hatten die Bayern bereits verspielt.