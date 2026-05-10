Deutscher WM-Held verlängert Vertrag

SID 10.05.2026 • 19:42 Uhr Welt- und Europameister Maodo Lo unterschreibt bei seinem Klub einen Einjahresvertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Die Motivation beim Deutschen ist groß.

Welt- und Europameister Maodo Lo hat seinen Vertrag beim litauischen Basketball-Spitzenklub Zalgiris Kaunas verlängert.

Der deutsche Nationalspieler und der Klub einigten sich auf einen Einjahresvertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison, das gab Zalgiris in einer Mitteilung bekannt.

Für Lo habe es „so viele Dinge“ gegeben, die seine Entscheidung beeinflusst hätten, sagte der 33-Jährige. Es sei zum aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere der „perfekte Ort“, um Basketball zu spielen.

„Alles passt hier, meine Familie und ich fühlen uns in Kaunas sehr wohl und die Motivation ist nach der erfolgreichen Saison sehr hoch“, so Lo in einem Interview auf dem YouTube-Kanal des Klubs. Lo war 2025 von Paris nach Kaunas gewechselt.