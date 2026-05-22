EuroLeague: Madrid fordert Piräus im Finale

SID 22.05.2026 • 22:13 Uhr Real Madrid steht nach einem Sieg im spanischen Duell gegen Valencia Basket im Endspiel.

Real Madrid ist in das Finale der EuroLeague eingezogen. Der Klub von Basketball-Nationalspieler David Krämer setzte sich im spanischen Halbfinalduell des Final Four in Athen gegen Valencia Basket mit 105:90 (62:56) durch.

Krämer, der aktuell nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinauskommt, wurde nicht eingesetzt.

EuroLeague: Madrid fordert Piräus

Im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr) trifft der spanische Meister auf Olympiakos Piräus.

Die Griechen, die im Viertelfinale die AS Monaco mit Welt- und Europameister Daniel Theis aus dem Turnier warfen, bezwangen Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul in einer einseitigen Partie mit 79:61 (33:24).