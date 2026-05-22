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EuroLeague: Madrid fordert Piräus im Finale

Real zieht ins Finale ein

Real Madrid steht nach einem Sieg im spanischen Duell gegen Valencia Basket im Endspiel.
Der deutsche Basketball-Nationalspieler David Krämer von Real Madrid blickt im Exklusiv-Interview mit MagentaSport auf das EuroLeague Final Four 2026 in Athen und seine Rolle bei den Spaniern.
SID
Real Madrid steht nach einem Sieg im spanischen Duell gegen Valencia Basket im Endspiel.

Real Madrid ist in das Finale der EuroLeague eingezogen. Der Klub von Basketball-Nationalspieler David Krämer setzte sich im spanischen Halbfinalduell des Final Four in Athen gegen Valencia Basket mit 105:90 (62:56) durch.

Krämer, der aktuell nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinauskommt, wurde nicht eingesetzt.

EuroLeague: Madrid fordert Piräus

Im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr) trifft der spanische Meister auf Olympiakos Piräus.

Die Griechen, die im Viertelfinale die AS Monaco mit Welt- und Europameister Daniel Theis aus dem Turnier warfen, bezwangen Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul in einer einseitigen Partie mit 79:61 (33:24).

Der dreimalige EuroLeague-Sieger will nach dem Erreichen seines fünften Final Four in Folge den vierten Titel. Zuletzt gewann Olympiakos die EuroLeague im Jahr 2013, Rekordsieger Real (elf Titel) gewann zuletzt vor drei Jahren.

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