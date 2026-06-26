EuroLeague: Nächste Aufstockung für 2027/28 geplant

SID 26.06.2026 • 13:51 Uhr In der übernächsten Basketballsaison sollen 24 statt 20 Teams dabei sein.

Die EuroLeague will weiter wachsen und in der übernächsten Basketballsaison mit 24 statt 20 Teams an den Start gehen. Das gab die europäische Königsklasse nach einem Meeting des Vorstandes am Freitag in Barcelona bekannt. Noch ist die Aufstockung keine beschlossene Sache, sondern nur ein Vorhaben.

2027 soll auch der Startschuss für die NBA Europe erfolgen, das Projekt verfolgt die nordamerikanische Profiliga zusammen mit dem Weltverband FIBA. Nach aktuellem Stand ist die EuroLeague nicht beteiligt, doch es laufen Gespräche.

Die EuroLeague-Klubs hätten die Pläne für 2027/28 bekräftigt und sich geeinigt, „weiterhin Wettbewerbsformate zu prüfen, die dieser Erweiterung Rechnung tragen, dabei jedoch das Prinzip wahren, dass jedes Team gegen jedes andere antritt“, hieß es in einer Mitteilung. Dabei soll „eine bessere Integration in den allgemeinen europäischen Spielkalender“ gewährleistet werden.

In der kommenden Saison sind weiter 20 Teams dabei, darunter erneut Bayern München als einziger deutscher Teilnehmer. Besiktas Istanbul ersetzt die AS Monaco, die künftig im EuroCup antreten wird. Ansonsten gibt es keine Veränderungen.

Die EuroLeague begann 2000/01 mit 24 Teams, 2001/02 waren es 32, 2002/03 wieder 24. 2016/17 folgte eine weitere Reduzierung auf 16 Mannschaften, seitdem gibt es keine Gruppenaufteilung mehr, es wird im Ligasystem gespielt. 2019/20 kam eine Erhöhung auf 18, seit 2025/26 sind 20 Teilnehmer dabei.