NBA-Legende wird zum Alleinherrscher

SID 27.06.2026 • 19:29 Uhr Der viermalige NBA-Champion Tony Parker hat beim französischen Basketballklub ASVEL Lyon-Villeurbanne nun drei Funktionen.

Bislang war Tony Parker Präsident und Mehrheitsgesellschafter von ASVEL Lyon-Villeurbanne, jetzt hat der frühere NBA-Star auch noch den Trainerjob beim französischen Basketballklub übernommen. Parker (44), viermaliger NBA-Champion mit den San Antonio Spurs, hatte 2014 die Aktienmehrheit beim EuroLeague-Vertreter erworben.

„Diese Entscheidung bedeutet weit mehr als nur die Übernahme einer neuen Rolle. Sie markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere des viermaligen NBA-Champions und ist der grundlegende Schritt eines Projekts, das darauf abzielt, die Ambitionen des Vereins auf europäischer Bühne neu zu definieren“, hieß es in der ASVEL-Mitteilung.

Mitte Mai hatte Villeurbanne eine Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen Euro durch den Einstieg neuer Investoren bekannt gegeben.