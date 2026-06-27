Bislang war Tony Parker Präsident und Mehrheitsgesellschafter von ASVEL Lyon-Villeurbanne, jetzt hat der frühere NBA-Star auch noch den Trainerjob beim französischen Basketballklub übernommen. Parker (44), viermaliger NBA-Champion mit den San Antonio Spurs, hatte 2014 die Aktienmehrheit beim EuroLeague-Vertreter erworben.
NBA-Legende wird zum Alleinherrscher
„Diese Entscheidung bedeutet weit mehr als nur die Übernahme einer neuen Rolle. Sie markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere des viermaligen NBA-Champions und ist der grundlegende Schritt eines Projekts, das darauf abzielt, die Ambitionen des Vereins auf europäischer Bühne neu zu definieren“, hieß es in der ASVEL-Mitteilung.
Mitte Mai hatte Villeurbanne eine Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen Euro durch den Einstieg neuer Investoren bekannt gegeben.
Im Oktober 2023 war sich Parker bei der Suche nach einem neuem Chefcoach mit dem damaligen Bundestrainer Gordon Herbert einig geworden, doch der Deutsche Basketball Bund (DBB) ließ damals die Doppelfunktion nicht zu. Stattdessen holte der Klub den Italiener Gianmarco Pozzecco. Auf diesen folgte 2024 Pierric Poupet.