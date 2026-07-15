Basketball: Weltmeister Krämer wechselt nach Belgrad

SID 15.07.2026 • 19:38 Uhr Mit der Nationalmannschaft gewann David Krämer 2023 die Basketball-Weltmeisterschaft. Nun wartet eine neue Aufgabe.

Der deutsche Nationalspieler David Krämer wechselt innerhalb der EuroLeague von Real Madrid zu Roter Stern Belgrad.

Wie der serbische Topklub am Mittwochabend mitteilte, unterschrieb der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag. Zuvor war sein Vertrag bei Real Madrid in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

In einer Pressemitteilung lobte Roter Stern Krämers „hervorragenden Wurf, seine harte Verteidigung gegen physisch starke und größere Flügelspieler sowie seine enorme Energie auf dem Parkett“.

EuroLeague: Krämer zum nächsten Top-Verein

Krämers Profikarriere hatte in der Jugendabteilung von ratiopharm Ulm begonnen, wo er auch sein Debüt in der Basketball-Bundesliga gab. 2019 unterschrieb der Shooting Guard einen Vertrag bei den Phoenix Suns in der NBA, doch eine Verletzung in der Saisonvorbereitung verhinderte seinen Einsatz in der nordamerikanischen Profiliga.

Über Stationen bei Bayern München und den Basketball Löwen Braunschweig führte sein Weg nach Spanien. Dort entwickelte er sich zu einem der Topspieler der Liga und wechselte 2025 zu Spitzenklub Real Madrid.