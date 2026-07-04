Deutscher Weltmeister verlässt Belgrad

SID 04.07.2026 • 14:15 Uhr Der 26-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. Als neuer Klub gilt Real Madrid als heißester Kandidat.

Basketball-Weltmeister Isaac Bonga wird seinen Klub Partizan Belgrad verlassen. Wie der serbische Klub am Samstag auf X bekannt gab, zieht der 26-Jährige die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von 700.000 Euro und wird bei einem anderen EuroLeague-Klub unterschreiben. Damit ist auch eine Rückkehr in die NBA vom Tisch, über die in den vergangenen Wochen spekuliert worden war.

Als neuer Klub gilt Real Madrid als heißester Kandidat. Laut Basketball-Journalist Andrea Calzoni soll bereits ein mündliches Abkommen existieren und der Deal kurz bevorstehen. Bei den Königlichen soll Bonga einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Auch Panathinaikos Athen mit Bongas Ex-Coach Željko Obradović sowie der FC Barcelona galten lange als mögliche Abnehmer.