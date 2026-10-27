Die Bayern halten in der EuroLeague gut dagegen, stehen am Ende aber wieder mit leeren Händen da.

Die Basketballer von Bayern München haben auch im vierten Anlauf den ersehnten ersten EuroLeague-Heimsieg der Saison verpasst. Gegen den FC Barcelona unterlag das Team von Trainer Anton Gavel trotz verbesserter Leistung mit 84:88 (41:42) und kassierte die sechste Niederlage im achten Spiel der Königsklasse.

„Wir haben uns fest vorgenommen, endlich ein Heimspiel zu gewinnen, das war heute nicht der Fall“, sagte Gavel bei MagentaTV und kritisierte die nachlässige Defensive in der Schlussphase: „Die Niederlage kann man nicht schönreden.“

Bayern hängt im Keller fest

Fünf Tage nach der 91:107-Pleite gegen Dubai Basketball waren Miles Norris und Rokas Jokubaitis mit je 17 Punkten die Topscorer der Bayern. In der Tabelle hängt München nach der dritten Niederlage nacheinander im Keller fest, Barca mischt nach dem fünften Sieg weiter in der oberen Hälfte mit.

Die Bayern begannen gegen den zweimaligen EuroLeague-Sieger deutlich konzentrierter als bei den verschlafenen Starts zuletzt auf europäischem Parkett. Nach der engen ersten Hälfte blieben die Gastgeber weiter auf Tuchfühlung, in der hektischen Crunchtime aber zeigte sich Barcelona abgezockter.

Schon am Donnerstag geht es für die Münchner, die als makelloser Tabellenführer in der Bundesliga das Maß der Dinge sind, in der EuroLeague weiter. Es steht ein Gastspiel beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad an.