Basketball-EM der Frauen: Deutschland vs. Spanien heute live im TV, Stream und Ticker

Die Auswahl von Bundestrainerin Lisa Thomaidis bestreitet alle drei Vorrundenpartien in Hamburg, genauer gesagt in der Inselpark Arena im Stadtteil Wilhelmsburg.

Basketball-EM der Frauen: So können Sie Deutschland - Spanien heute live verfolgen

Unter den Augen von „Edelfan“ Dirk Nowitzki gewannen die deutschen Basketballerinnen am Donnerstag 89:76 (44:27) gegen Schweden und verwandelten die ausverkaufte Arena in Hamburg in ein Tollhaus.