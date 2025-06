Basketball-EM: Frankreich als erstes Team im Halbfinale

Die Silbermedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele von Paris ließen Litauen beim 83:61 (56:31) in Piräus keine Chance. Am Freitag spielen sie gegen Spanien oder Tschechien um den Einzug ins Endspiel.

Deutschland am Mittwoch gegen Belgien

Deutschland trifft in seinem Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) auf Titelverteidiger Belgien. Der mögliche Gegner steht bereits am Dienstagabend nach der Partie zwischen Italien und der Türkei (19.30 Uhr) fest.