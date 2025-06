Basketball-EM: Spanien besiegt Großbritannien klar

Mitfavorit Spanien ist mit einem überzeugenden Sieg in die Basketball-EM der Frauen gestartet. Deutschlands zweiter Vorrundengegner (Freitag, 20.00 Uhr/MagentaSport) gewann am Donnerstag gegen Außenseiter Großbritannien in Hamburg mit 85:70 (48:25) und nahm direkt Fahrt auf für die Medaillenjagd in den kommenden zehn Tagen.