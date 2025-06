Basketball-EM: Spanien im Halbfinale

Spaniens Basketballerinnen sind bei der EM nach einer Aufholjagd ins Halbfinale einzogen. Der Mitfavorit besiegte am Mittwoch im Viertelfinale in Piräus Tschechien mit 88:81 (33:44). In der Vorschlussrunde geht es für den amtierenden Vize-Europameister am Freitag gegen Frankreich, Silbermedaillengewinner bei Olympia in Paris.