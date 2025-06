Spanien gewinnt deutsche EM-Gruppe

Titelkandidat Spanien ringt Schweden in Hamburg erst nach Verlängerung nieder.

Favorit Spanien hat sich bei der Basketball-EM der Frauen in der deutschen Gruppe trotz größter Schwierigkeiten Platz eins gesichert.

Zum Vorrundenabschluss setzte sich der viermalige Titelgewinner in der Hamburger Inselpark Arena in einem Krimi mit 78:75 (64:64, 31:23) nach Verlängerung gegen Schweden durch und holte seinen dritten Sieg im dritten Spiel. Am Abend (18.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) entscheidet sich im Spiel zwischen Gastgeber Deutschland und Großbritannien, welches Team aus der Staffel das zweite Viertelfinalticket erhält. Schweden ist aus dem Rennen.