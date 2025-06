Bestes EM-Ergebnis seit 1997: Deutschland mit versöhnlichem EM-Abschluss

Die deutschen Basketballerinnen um Leonie Fiebich gewinnen ihr abschließendes Platzierungsspiel gegen Tschechien in Piräus.

Das Team von Trainerin Lisa Thomaidis gewann in der Platzierungsrunde in Piräus gegen Tschechien 81:70 (37:32) und schloss das Turnier auf Platz fünf ab. Im Jahr 1997 hatte Deutschland EM-Bronze geholt, bei der vorangegangenen EM 2023 hatte am Ende Platz sechs zu Buche gestanden.