Fiebich über Nowitzki-Tipp: "Pressure is on"

SID 17.06.2025 • 18:03 Uhr Dirk Nowitzki sieht Deutschland bei der Frauen-EM als Goldkandidat. Leonie Fiebich will aber nicht vom Titel sprechen.

Leonie Fiebich schmunzelte. Der Gold-Tipp von Deutschlands Basketball-Legende Dirk Nowitzki brachte die Anführerin der DBB-Frauen vor dem Start in die Heim-EM kurz aus der Fassung. „Ja ... Wild, Dirk“, sagte Fiebich am Dienstag in Hamburg: „Pressure is on jetzt“.

Vom Titel wollte die 25-Jährige vom WNBA-Team New York Liberty nicht sprechen. Das Ziel sei erst einmal, „am Donnerstag das Spiel zu gewinnen“, sagte Fiebich mit Blick auf den EM-Auftakt gegen Schweden in der Hamburger Inselpark Arena (20.00 Uhr/MagentaSport).

Mutiger war da schon Jungstar Frieda Bühner. „Wir wollen auf alle Fälle eine Medaille, und da ziehen wir alle an einem Strang“, sagte die 21-Jährige vom spanischen Klub Movistar Estudiantes: „Und ja, ich bin sehr optimistisch und freue mich.“

DBB-Frauen von Verletzungen geplagt

In der Gruppenphase der EM (18. bis 29. Juni) treffen Fiebich und Co. in Hamburg neben Schweden noch auf Spanien (Freitag) und England (Sonntag), die K.o-Phase ab dem Viertelfinale wird dann in Griechenland gespielt. Vor dem Turnier wurden die DBB-Frauen von Verletzungen geplagt, zudem sind die Sabally-Schwestern nicht dabei.

Es sei natürlich „total schade, wenn man immer so Ausfälle hat oder Verletzungen und so. Das wünscht man sich natürlich nie“, sagte Bühner, aber „ich glaube, das ist auch eine Chance für andere, hier einen Schritt nach vorne zu machen und sich auch in eine größere Rolle reinzuspielen. Und deswegen glaube ich, dass unsere Chancen trotzdem noch genauso groß sind.“