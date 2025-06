"Nicht genug promotet" - DBB-Star übt EM-Kritik

Deutschland spielt seine EM-Gruppenspiele gegen Schweden, Spanien und Großbritannien in der Hamburger Inselpark Arena, die rund 3400 Zuschauer fasst. Laut Fiebich seien die NBA und WNBA in den USA, wo sie für New York Liberty spielt, ein gutes Beispiel dafür, „wie man so ein Produkt zu den Leuten bringt“, sagte die 25-Jährige und fügte an: „Natürlich ist Amerika ganz anders basketballbegeistert, aber wenn es mehr Tickets gäbe, würden auch in Deutschland mehr Menschen kommen. Ich bin gespannt, ob sie sich für die WM was einfallen lassen – aber von der EM jetzt merkt man im Vorfeld wenig.“