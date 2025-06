Geburtstagskind Nowitzki jubelt mit: Traumstart für DBB-Frauen

„Dieser Sieg hilft uns“

3414 Zuschauer in der ausverkauften Inselpark Arena in Hamburg feierten am Donnerstagabend eine Basketball-Party. Am 47. Geburtstag von Sportikone Nowitzki, der in der ersten Reihe mitjubelte, zeigte das junge deutsche Team über weite Strecken eine richtig starke Vorstellung und machte mit ihrer Unbekümmertheit Lust auf mehr - auch wenn es in der Endphase nach 18-Punkte-Vorsprung zwischenzeitlich noch einmal eng wurde.