Geiselsöder im Fokus: "Bin bereit für die Rolle"

„Ich bin bereit, noch einen Schritt Richtung Leadership zu machen für dieses Team“, sagte die Center von den Dallas Wings vor dem Turnierauftakt gegen Schweden in Hamburg (20.00 Uhr/MagentaSport): „Ich bin bereit für die Rolle, und wir werden unser Spiel spielen.“ Geiselsöder ist neben Leonie Fiebich (New York) eine von zwei WNBA-Spielerinnen im deutschen Team, das bei der EM (18. bis 29. Juni) um eine Medaille spielen will.

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Hamburg und bekommt es nach dem Auftakt gegen Schweden schon am Freitag (20.00 Uhr) mit den Gruppenfavoritinnen aus Spanien zu tun, zum Vorrundenabschluss spielen die Deutschen am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Großbritannien. Schafft es das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis ins Viertelfinale, geht es in der K.o.-Phase in Griechenland weiter.