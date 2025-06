Niederlage gegen Belgien: Viertelfinal-Aus für DBB-Frauen

Die deutschen Basketballerinnen müssen ihren Traum von einer EM-Medaille begraben. Im Viertelfinale von Piräus verlor das Team um die WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder am Mittwoch gegen den Goldfavoriten Belgien mit 59:83 (36:41). Somit müssen die Deutschen weiter auf das erste Edelmetall seit Bronze 1997 warten.

Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner waren mit je 13 Punkten beste Werferin der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Ausnahmespielerin Emma Meesseman kam für Belgien auf 30 Punkte. Für Deutschland geht es nun weiter in der Platzierungsrunde am Freitag gegen die Türkei, je nach Ausgang spielt das DBB-Team danach am Sonntag gegen Litauen oder Tschechien um Rang fünf oder sieben.