"Rechnung offen": DBB-Frauen heiß auf Spanien-Showdown

Leonie Fiebich und ihre Mitspielerinnen schrieben noch weit nach dem Schlusspfiff Autogramme und posierten für Selfies. Der lockere Aufgalopp der Medaillenjagd bei ihrer Heim-EM, dazu der Applaus von Geburtstagskind Dirk Nowitzki an dessen 47. Geburtstag: Besser hätte es für Deutschlands Basketballerinnen beim Turnierstart in Hamburg kaum laufen können.

Bei einem Sieg gegen den Vize-Europameister und EM-Mitfavoriten winkt schon der vorzeitige Viertelfinaleinzug. Neben dieser Aussicht ist da aber noch was anderes, was die Deutschen anstachelt. "Wir haben mit Spanien von der letzten EM noch eine Rechnung offen", sagte Fiebich. Um sich für das 42:67 im EM-Viertelfinale vor zwei Jahren zu revanchieren - die DBB-Auswahl wurde seinerzeit am Ende Sechste - darf es sich laut der Starspielerin von New York Liberty eine Schwächephase samt 0:12-Lauf in der zweiten Halbzeit gegen die Schwedinnen aber "nicht erlauben".