DBB-Frauen in EM-Quali gegen Dänemark, Portugal und Ungarn

SID 31.03.2026 • 14:57 Uhr Vergeben werden die Tickets in zwei Länderspielfenstern (11. bis 17. November 2026 und 10. bis 16. Februar 2027) mit jeweils drei Partien.

Nach der Heim-WM im Spätsommer in Berlin treffen die deutschen Basketballerinnen in der Qualifikation zur EuroBasket 2027 auf Dänemark, Portugal und Ungarn. Das ergab die Gruppen-Auslosung am Dienstag in Mies/Schweiz. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) wurde dabei aus Topf 1 gezogen.

24 Teams treten in sechs Viererstaffeln gegeneinander an, die jeweils zwei besten Teilnehmer qualifizieren sich und komplettieren das Feld für die Endrunde (16. bis 27. Juni). Belgien, Finnland, Litauen und Schweden sind als Gastgeber automatisch dabei. Vergeben werden die Tickets in der Qualifikation in zwei Länderspielfenstern (11. bis 17. November 2026 und 10. bis 16. Februar 2027) mit jeweils drei Partien.